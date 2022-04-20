لوكسمبورج تقدم الجرعة الرابعة من لقاح كورونا لمن تبلغ أعمارهم 80 عامًا

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أعلنت لوكسمبورج أنها ستقدم جرعة معززة ثانية من لقاح ضد "كورونا" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فما فوق بناءً على نصيحة الهيئات الصحية، وبذلك يصل العدد الإجمالي للجرعات لهذه الفئة العمرية إلى أربعة.



وذكرت صحيفة لوكسمبورج تايمز المحلية أن هذا القرار جاء بعدما أوصت كل من وكالة الأدوية الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بجرعة معززة ثانية للحماية من فيروس كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا هذا الشهر.



من جانبه، قال وزير العدل سام تانسون، إن لوكسمبورج لا تزال تناقش ما إذا كانت ستجعل التطعيم إلزاميًا للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر ولعاملي الرعاية الصحية.



ورفع المشرعون، معظم قيود احتواء "كورونا" في منتصف مارس الماضي، في ظل تسجيل حالات الإصابة بالمرض أقل الآن في جميع أنحاء الدوقية الكبرى، وحتى اليوم الأربعاء، كان 30 شخصًا في المستشفى، اثنان منهم فقط في العناية المركزة.



لوكسمبورغ، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 640 ألف نسمة، أعطت حتى الآن ما يقرب من 1.3 مليون جرعة، ويشمل هذا عددًا من العمال العابرين للحدود الذين يعيشون في الخارج، ومن بين السكان، لا يزال واحد من كل أربعة غير محصن.