لجنة القيد بالبورصة تمنح 7 شركات مهلة لإرسال هيكل المساهمين ومجلس الإدارة

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، منح 7 شركات مهلة 15 يوم من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد على أن يعاد عرض موقف الشركات التى لم تلتزم بقرار لجنة القيد، وذلك نظرًا لعدم التزام الشركات بإرسال تقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة والتغيرات التي طرأت عليهما عن الفترة المنتهية في 31/03/2020 طبقًا للمادة 30 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وشملت قائمة الشركات المخاطبة بقرار اللجنة، 7 شركات وهم ثقة لإدارة الأعمال والتنمية، جينيال تورز، جلاكسو سميثكلاين ، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الإسماعيلية مصر للدواجن.

كما قررت اللجنة، التنبيه على 9 شركات وهم القاهرة للدواجن، المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، كونتكت المالية القابضة، البنك المصري الخليجي، شركة مستشفى كليوباترا، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، النساجون الشرقيون للسجاد، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.