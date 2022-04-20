لبنان.. قفزة كبيرة بسعر صرف الدولار أمام الليرة في مستهل تعاملات الأسبوع

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شهد سعر صرف الدولار الأمريكي قفزة كبيرة أمام الليرة اللبنانية على منصة صيرفة الرسمية وفي السوق الموازية وذلك في مستهل تعاملات الأسبوع عقب إجازة طويلة امتدت لأربعة أيام من الجمعة الماضية وحتى الاثنين الماضى احتفالًا بعيد الفصح للطوائف الكاثوليكية التي تتبع التقويم الغربي بلبنان.

واستمر الارتفاع التدريجي في سعر الصرف منذ صباح الثلاثاء حتى بلغ 25400 ليرة لكل دولار بعدما كانت المتوسط خلال فترة الإجازة 24700 ليرة لكل دولار؛ ما يعد زيادة كبيرة في يوم واحد رغم الأجواء الإيجابية التي تلت التوقيع المبدئي على اتفاق بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي يقدم بموجبه تمويلا قيمته تصل إلى 3 مليارات دولار للدولة اللبنانية بشرط إجراء إصلاحات جوهرية خلال الفترة المقبلة.

وبلغ سعر الصرف على منصة صيرفة الحكومية 22850 ليرة لبنانية للدولار بزيادة قدرها 650 ليرة عن السعر المسجل الخميس الماضي والبالغ قيمته 22200 ليرة لبنانية.