كيف ارتفعت صادرات مصر لإسبانيا عام 2021 بـ1.1 مليار دولار

كتب: مدحت عادل

تناولت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الصادرات والواردات بين مصر وإسبانيا خلال عام 2021، والتي رصدت ارتفاع الصادرات المصرية إلى إسبانيا بنسبة 133.6%.

وجاءت أهم مؤشرات العلاقات الاقتصادية المصرية الإسبانية وفقا لما يلي:

- سجلت قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا 1.9 مليار دولار عام 2021، مقابل 818.1 مليون دولار عام 2020 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار.

- بلغت واردات مصر من اسبانيا 1.7 مليار دولار عام 2021، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2020 بزيادة 117.1 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 7.6%.

- ارتفع قيمة التبادل التجاري بين مصر واسبانيا إلى 3.6 مليار دولار عام 2021، مقابل 2.4 مليار دولار عام 2020، بزيادة 1.2 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع 51.2%.

- سجلت قيمة الاستثمارات الاسبانية في مصر 51.1 مليون دولار بالربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 24.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2020 /2021، بزيادة 26.8 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع 110.3%.

- بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بإسبانيا 13.9 مليون دولار العام المالي 2019/2020 مقابل 16.4 مليون دولار العام المالي 2018/2019 بنسبة انخفاض 15.2%.