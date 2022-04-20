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كنيسة الروم الأرثوذكس تنظم سحورا لأهالى دمياط.. بث مباشر

الأربعاء، 20 أبريل 2022 02:57 ص
كنيسة الروم الأرثوذكس تنظم سحورا لأهالى دمياط.. بث مباشر كنيسة الروم الأرثوزكس
دمياط - معتز الشربينى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان "بث مباشر.. كنيسة الروم الأرثوذكس تنظم سحورا لأهالى دمياط"، حيث نظمت كنيسة الروم الأرثوزكس بدمياط سحورا مجمعا لعدد كبير من الشخصيات العامة بمحافظة دمياط وأهالى دمياط، بدعوة من الأب بندليمون راعى كنيسة الروم الأرثوزكس، وحضر السحور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والشيخ محمد سلامة مدير عام أوقاف دمياط، وعدد من الشخصيات العامة وممثلى الأحزاب والجمعيات الأهلية. 
 
يذكر أن الأب بندليمون يشهد له بتنظيم سحور أو إفطار كل عام فى شهر رمضان، ويقوم بتعليق فانوس رمضان وتوزيع وجبات وعصائر على المارة بالشوارع فى شهر رمضان، محبة للمسلمين وابتهاجا بحلول شهر رمضان الكريم. 
 

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