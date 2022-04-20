اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كشف عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. أبرز تصريحات وزير التعليم.. إنفوجراف

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:24 م
كشف عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. أبرز تصريحات وزير التعليم.. إنفوجراف مواعيد امتحانات الثانوية العامة

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كشف الدكتور طارق شوقى وزير التعليم عن موعد امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ نهاية شهر يونيو المقبل.

وفى هذا الانفوجراف نستعرض أبرز تصريحات وزير التعليم عن موعد وشكل امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 26 يونيو 2022 وتنتهى 21 يوليو

امتحانات الثانوية العامة ورقية والإجابة بابل شيت والأسئلة اختيار من متعدد

موعد امتحانات الثانوية العامة (2)
موعد امتحانات الثانوية العامة 

 

امتحانات الأول والثانى الثانوى على التابلت لأسئلة الاختيار من متعدد

امتحانات أبناء المصريين فى الخارج إلكترونيا ونتائجها اجتياز وعدم اجتياز

المدارس تصحح الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوى العام

المدارس المجهزة إلكترونيا سوف يؤدى طلابها الامتحانات فى الفترة الصباحية بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى لامتحانات نهاية العام

 

موعد امتحانات الثانوية العامة (1)
موعد امتحانات الثانوية العامة 

 

المدارس غير المجهزة سوف يذهبون إلى المدارس فترة مسائية لأداء الامتحانات لضمان تشغيل التابلت

 المواد غير المضافة للمجموع تعقد فى المدارس بلجان وليس فى المنزل

 


مواعيد امتحانات الثانوية العامة

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اليوم السابع بلس

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