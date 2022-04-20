كشف عن مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. أبرز تصريحات وزير التعليم.. إنفوجراف

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التعليم عن موعد امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ نهاية شهر يونيو المقبل.
وفى هذا الانفوجراف نستعرض أبرز تصريحات وزير التعليم عن موعد وشكل امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ 26 يونيو 2022 وتنتهى 21 يوليو
امتحانات الثانوية العامة ورقية والإجابة بابل شيت والأسئلة اختيار من متعدد
موعد امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الأول والثانى الثانوى على التابلت لأسئلة الاختيار من متعدد
امتحانات أبناء المصريين فى الخارج إلكترونيا ونتائجها اجتياز وعدم اجتياز
المدارس تصحح الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوى العام
المدارس المجهزة إلكترونيا سوف يؤدى طلابها الامتحانات فى الفترة الصباحية بالنسبة للصفين الأول والثانى الثانوى لامتحانات نهاية العام
موعد امتحانات الثانوية العامة
المدارس غير المجهزة سوف يذهبون إلى المدارس فترة مسائية لأداء الامتحانات لضمان تشغيل التابلت
المواد غير المضافة للمجموع تعقد فى المدارس بلجان وليس فى المنزل
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