كبسولة × القانون.. الأوراق المطلوبة لدعاوى نفقة الزوجة والمتعة وأجر السكن

العديد من الدعاوى التي تقدم يوميا لمحاكم الأسرة، وسنتحدث خلال التقرير عن الأوراق المطلوبة لـ 3 دعاوى هامة وهى دعوى نفقة الزوجية، المتعة ونفقة العدة، ونفقة الصغير وأجر السكن.
أولا: الأوراق المطلوبة لدعاوى نفقة الزوجية
ـ وثيقة زواج طرفي التداعي
ـ ما يفيد يسار الزوج.. مثل "مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية".
ثانيا: الأوراق المطلوبة لدعاوى المتعة ونفقة العدة
ـ إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق.
ـ ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل "مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية"، أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل)
ثالثا: الأوراق المطلوبة لدعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن
ـ شهادة ميلاد الصغير.
ـ ما يفيد يسار الزوج.
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