اليوم السابع
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كبسولة × القانون.. الأوراق المطلوبة لدعاوى نفقة الزوجة والمتعة وأجر السكن

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:00 م
كبسولة × القانون.. الأوراق المطلوبة لدعاوى نفقة الزوجة والمتعة وأجر السكن أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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العديد من الدعاوى التي تقدم يوميا لمحاكم الأسرة، وسنتحدث خلال التقرير عن الأوراق المطلوبة لـ 3 دعاوى هامة وهى دعوى نفقة الزوجية، المتعة ونفقة العدة، ونفقة الصغير وأجر السكن.

 

أولا: الأوراق المطلوبة لدعاوى نفقة الزوجية

ـ وثيقة زواج طرفي التداعي

ـ ما يفيد يسار الزوج..  مثل "مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية".

 

ثانيا: الأوراق المطلوبة لدعاوى المتعة ونفقة العدة

 

ـ إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق.

 

ـ ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل "مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية"، أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل)

 

ثالثا: الأوراق المطلوبة لدعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن

ـ شهادة ميلاد الصغير.

ـ ما يفيد يسار الزوج.


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