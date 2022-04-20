كبسولة × القانون.. الأوراق المطلوبة لدعاوى نفقة الزوجة والمتعة وأجر السكن

كتب إيهاب المهندس

العديد من الدعاوى التي تقدم يوميا لمحاكم الأسرة، وسنتحدث خلال التقرير عن الأوراق المطلوبة لـ 3 دعاوى هامة وهى دعوى نفقة الزوجية، المتعة ونفقة العدة، ونفقة الصغير وأجر السكن.

أولا: الأوراق المطلوبة لدعاوى نفقة الزوجية

ـ وثيقة زواج طرفي التداعي

ـ ما يفيد يسار الزوج.. مثل "مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية".

ثانيا: الأوراق المطلوبة لدعاوى المتعة ونفقة العدة

ـ إشهاد طلاق طرفي التداعي أو حكم الطلاق.

ـ ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل "مفردات مرتب – سجل تجاري – حيازة زراعية"، أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل)

ثالثا: الأوراق المطلوبة لدعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن

ـ شهادة ميلاد الصغير.

ـ ما يفيد يسار الزوج.