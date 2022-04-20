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قلق أمريكى بشأن مصير الأسلحة المرسلة لأوكرانيا.. وخبراء يحذرون من سيناريو أفغانستان

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:09 م
قلق أمريكى بشأن مصير الأسلحة المرسلة لأوكرانيا.. وخبراء يحذرون من سيناريو أفغانستان حرب اوكرانيا
كتبت: نهال أبو السعود

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يمثل عدم إمكانية تتبع الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا مصدر قلق للولايات المتحدة، مع عدم وجود قوات أمريكية أو الناتو على الأرض ليس لدى إدارة بايدن أي وسيلة لمعرفة كيفية استخدام تلك الأسلحة، وفقا لشبكة سي ان ان.

 

وأرسلت الولايات المتحدة يوم الأربعاء دفعة أخرى من المساعدات القتالية لمساعدة أوكرانيا، بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار، وقال البنتاجون إنه أرسل مجموعة من الطائرات المقاتلة إلى كييف.

 

وقال البيت الأبيض، إنه منذ أن تولى بايدن الرئاسة ، قدمت الولايات المتحدة ما مجموعه 3.2 مليار دولار لأوكرانيا ونشرت أكثر من 100 ألف جندي في الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي منذ بدء الصراع في أوكرانيا فبراير الماضي،  كما أرسلت 2.6 مليار دولار كمساعدة أمنية.

 

لكن على الرغم من كل مساعداتها وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا ، فإن إدارة بايدن ليس لديها طريقة لتتبع استخدام الأسلحة المضادة للدبابات والطائرات وغيرها من الأسلحة التي أرسلتها لمساعدة الرئيس فولوديمير زيلينسكي في قتاله ضد روسيا.

 

وتشمل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا أيضًا مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، تتراوح من 25 الف مجموعة من الدروع الواقية والخوذ إلى البنادق وقاذفات القنابل اليدوية، وآلاف الأسلحة الأخرى المضادة للدبابات وأكثر من 20 مليون طلقة من الذخيرة.

 

واستشهد جوردان كوهين، محلل الدفاع والسياسة الخارجية في معهد CATO ، الذي يركز على مبيعات الأسلحة ، بـ "مثال أفغانستان". مشيرا الى إن الخطر الأكبر سيظهر عندما تصل الحرب الروسية الأوكرانية إلى طريق مسدود أو لصالح روسيا.

 

وقال "مثل هذا الخطر جزء من أي اعتبار لإرسال أسلحة إلى الخارج"، مشيرا الى ارسال الولايات المتحدة أسلحة إلى أفغانستان لعقود وانتهى بها الامر في قبضة طالبان او في السوق السوداء.

 


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