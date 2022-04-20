قفزة فى أسعار الذهب بالسوق المصرى.. وعيار 21 يسجل 1055جنيها

كتب – إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية تسجيل سعر 1941 دولار الآن وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع استمرار سعر الذهب في الصعود بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد الأوروبي الأمريكي ضد روسيا .

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً بحوالي 10 جنيهات في التعاملات اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 وسجلت أسعار الذهب في مصر 1055جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر، بسبب اضطرابات في سعر الدولار واونصة الذهب



أسعار الذهب في مصر:



أسعار الذهب عيار 18 سجل 905 جنيها.



أسعار الذهب عيار 21 سجل 1055 جنيها.



أسعار الذهب عيار 24 سجل 1207 جنيهات.



الجنيه الذهب 8440 جنيها .

أسعار الذهب عيار 21 في سوق الصاغة

تشهد أسعار الذهب في مصر من عيار 21 ارتفاع بحوالي 10 جنيهات ليسجل الذهب مستوى 1055 جنيها للجرام، وهذه الأسعار غير مضاف عليها القيمة المضافة أو ما يسمى مصنعيات المشغولات الذهبية المحددة في مصر

أسعار الذهب عيار 18 في مصر

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجل مستويات 905 جنيها للجرام في تعاملات صباح اليوم في ظل ارتفاع سعر الذهب في السوق المصري خلال الساعات الماضية متأثرة بسعر الدولار في البلاد

أسعار الذهب عيار 24 في مصر

أسعار الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك في مصر بلغ سعره 1207 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ويضاف على السبائك الذهب رسوم تصل إلى 30 جنيها للجرام في كل سبيكة حسب الوزن وعند بيع السبائك في مصر نجد المستهلك يسترد 50% من رسوم مصنعيات السبائك.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

تشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية تسجيل سعر 1941 دولار الآن وقت صياغة هذه السطور، وذلك مع استمرار سعر الذهب في الاضطراب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتصعيد الأوروبي الأمريكي ضد روسيا واستمرار التوترات التجارية وتضرر حركة التجارة العالمية.