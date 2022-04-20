فتح باب تلقى أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا المتخلفين عن أداء اختبار تحديد المستوى

كتب محمود راغب

أعلنت وزارتا الهجرة والتعليم العالي، فتح الباب أمام تلقى طلبات الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا والذين لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم لأداء اختبار تحديد المستوى فى نهاية مارس الماضى، نظرا لظروف استثنائية مروا بها على أن يتم فتح باب تلقي الأوراق بداية من اليوم 20 وحتى 23 أبريل الجارى.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتسهيل على الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا إثر الأزمة، وفي إطار التنسيق المستمر بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بشأن هؤلاء الطلاب وإيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنه حرصا من الدولة المصرية على مستقبل عدد من الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا ولم يتمكنوا من تقديم أوراقهم لأداء اختبار تحديد المستوى في نهاية مارس الماضي، نتيجة لظروف استثنائية مر بها هؤلاء الطلبة، فقد تقرر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، فتح الباب لتلقي أوراقهم، تمهيدا للإعلان عن موعد أداء اختبارات تحديد المستوى لهذه الفئة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن وزارة الهجرة ستتلقى طلبات الالتحاق عن طريق الرابط التالي الخاص بالوزارة:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0s1jpzzdjTqPNCReyO4bWelDvic1ejTkfjxLY5Aigv5t0MA/viewform

على أن يتضمن ضرورة وجود ملفات الطالب كاملة وتحميلها على الرابط لموافاة مجلس الجامعات الخاصة بشهادات ومستندات الطالب، وتؤكد الوزارة أنه في حالة تقدم الطالب بأي بيانات غير صحيحة يعتبر تقدم الطالب لاغ نهائياً، مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية.

وذلك على أن تكون الأوراق المطلوبة من الطالب تقديمها على النحو التالى:

1 - استيفاء البيانات الواردة بالاستمارة المرسلة (اسم الطالب – الكلية – الجامعة – السنة الدراسية المقيد بها الطالب – الرقم القومي – محل إقامة الطالب)

2 - صورة الثانوية العامة أو ما يعادلها

3 - صورة بطاقة الرقم القومي

4 - شهادة تحركات لصورة الدخول وصورة الخروج لجواز السفر يفيد دخول الطالب إلى دولة أوكرانيا قبل 24\2\2022

5 - شهادة تحركات أو صورة الدخول والخروج التي تفيد الإقامة الفعلية للطالب بالدولة الحاصل منها على شهادة الثانوية العامة في حالة الحصول عليها من خارج جمهورية مصر العربية

6 - صورة الإقامة الفعلية والقانونية بأوكرانيا

7 - إثبات قيد بالجامعة المقيد بها الطالب في أوكرانيا على أن يكون مقيداً بالعام الجامعي الحالي 2021\2022

8 - أن تكون الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية (يُرجع في

هذا الشأن للمجلس الأعلى للجامعات).