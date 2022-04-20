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طقس حار ورياح خفيفة على كافة أحياء محافظة بورسعيد.. صور

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:17 م
طقس حار ورياح خفيفة على كافة أحياء محافظة بورسعيد.. صور سماء بورسعيد الصافيه
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، من حى الزهور بمحافظة بورسعيد، لمتابعة حالة الطقس والأحوال المناخية، وتأثيرها على كافة الأنشطة التى تتميز بها المحافظة.

تشهد محافظة بورسعيد، طقس حار وسطوع للشمس فى سماء صافية من أية غيوم، وكذلك هبوب خفيف للرياح الباردة على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد.

ويسير العمل فى المجرى الملاحى لقناة السويس بشكل طبيعي،. وكذلك العمل فى موانئ المحافظة وعمليات تداول الحاويات، هذا بالإضافة إلى استمرار أنشطة الصيد على كافة السواحل

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن اعتدال فى الأحوال الجوية ليسود طقس ربيعى معظم أيام الأسبوع حيث تكون درجات الحراره حول معدلاتها الطبيعيه خلال هذا الوقت من العام، وتنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد

 

السماء في محافظة بورسعيد اليوم
السماء في محافظة بورسعيد اليوم

 

المناخ في بورسعيد
المناخ في بورسعيد

 

جانب من الأجواء في بورسعيد
جانب من الأجواء في بورسعيد

 

سماء بورسعيد الصافيه
سماء بورسعيد الصافيه

 

شوارع زهور بورسعيد اليوم
شوارع زهور بورسعيد اليوم

 


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