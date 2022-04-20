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طقس المنيا اليوم.. ربيعى مستقر وهواء بارد بمختلف المدن.. بث مباشر

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:13 ص
طقس المنيا اليوم.. ربيعى مستقر وهواء بارد بمختلف المدن.. بث مباشر طقس - أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا عن حالة الطقس فى محافظة المنيا اليوم، والتى تشهد  طقسا مستقرا مع سطوع الشمس منذ الساعات الأولى من الصباح، ونشاط  للهواء البارد واختفاء للغيوم بمختلف المدن.

ويأتى ذلك استمرار لحالة الطقس التى شهدتها المحافظة منذ أمس، حيث شهدت انخفاضا فى درجات الحرارة وهواء بارد، وكانت السماء محملة بالأتربة الناتجة عن نشاط الرياح أمس.


 
وكلف المحافظ، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.


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