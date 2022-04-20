ضبط زيوت ومواد غذائية مجهولة المصدر بحملات رقابية فى العاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مديرى مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد ابراهيم ومفتشي الإدارة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات زيوت السيارات لوجود زيت مجهول المصدر، وتم التحفظ على عدد 12 جركن زيت سيارات زنة الواحد 20 لتر زيت سيارات مجهول المصدر.

وتحرير محضر ضد أصحاب السلاسل التجارية الكبرى لوجود سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على 10 كيلو لحم قطع مجمدة و8 كيلو كبده، وتحرير عدد 2 محضر للبيع ازيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير عدد 3 محاضر ضد أصحاب أنشطه تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.