ضبط أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية

محمود عبد الراضي - محمد إبراهيم

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كمية من الألعاب النارية بحوزة شخصين بالقاهرة، بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتاجرى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام (شخصين - أحدهما المدير المسئول عن "مكتبة خردوات كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص")، بمزاولة نشاط إجرامى بحيازة، وتجميع كميات من الألعاب النارية المهربة جمركياً والمحظور إستيرادها أو تداولها بالأسواق لطرحها للجمهور وتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المكتبة والمخزن الملحق بها أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كمية من الألعاب النارية بلغت 270000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع "مجهولة المصدر" ومحظور تداولها بالأسواق) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.