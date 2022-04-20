صور.. محافظ جنوب سيناء يكرم الرياضين الحاصلين على مراكز على مستوى الجمهورية وذى الهمم

جنوب سيناء فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتكريم عدد من القيادات وطلاب الجامعات والرياضيين من شباب المحافظة الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، والفتيات المقبلات على الزواج والأمهات المثاليات.

وقدمت فرقة الإنشاد الدينى التابعة لقصر ثقافة طور سيناء عدة تابلوهات غنائية فنية، أثناء الإفطار نالت استحسان الحضور، كما اقيمت أمسية شعرية غنائية بدوية استمتع بها كافة الحضور.

جاء ذلك خلال مآدبة الإفطار السنوية، بمركز تمكين المرأة بمدينة طور سيناء، وضمت المائدة عدد من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، ورؤساء المدن ومشايخ، وممثلى شباب المحافظة، وممثلى الاحزاب ومدير مديرية الأوقاف ومدير المنطقة الأزهرية، وممثل كنيسة موسى النبى، ومشايخ وعواقل البدو، وطلاب المدرسة الفكرية، ومدرسة الصم والبكم ، وعدد كبير من العاملين بالمحافظة .