"صحة قنا": تنظيم قافلة طبية بقرية رفاعة فى قوص اليوم وغدًا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، صالح مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، عن تنفيذ مديرية الصحة بقنا لقافلة طبية متكاملة بقرية رفاعة التابعة لإدارة قوص الصحية، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس الجاريين، حرصا على وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.
وأوضح الدكتور راجي، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
وناشد مدير مديرية الصحة، المواطنين بضورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التزاحم، موضحًا أنه ستقدم القافلة العلاج بالمجان لجميع المواطنين.
"صحة قنا": تنظيم قافلة طبية بقرية رفاعة فى قوص اليوم وغدًاالأربعاء، 20 أبريل 2022 06:00 ص
قافلة طبية - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور راجي تاوضروس، صالح مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، عن تنفيذ مديرية الصحة بقنا لقافلة طبية متكاملة بقرية رفاعة التابعة لإدارة قوص الصحية، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس الجاريين، حرصا على وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
صحة قنا: المستشفيات تسجل صفر إصابات بكوروناالإثنين، 04 أبريل 2022 03:14 م
صحة قنا: 15 قافلة طبية مجانية استفاد منها 12863 مواطنا ضمن "حياة كريمة"الجمعة، 01 أبريل 2022 12:11 م
صحة قنا: الكشف على 1292 حالة خلال قافلة طبية مجانية بالغوصة ضمن حياة كريمةالجمعة، 25 مارس 2022 02:31 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة