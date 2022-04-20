"صحة قنا": تنظيم قافلة طبية بقرية رفاعة فى قوص اليوم وغدًا

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، صالح مدير مديرية الشئون الصحية بقنا، عن تنفيذ مديرية الصحة بقنا لقافلة طبية متكاملة بقرية رفاعة التابعة لإدارة قوص الصحية، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس الجاريين، حرصا على وصول الخدمة الطبية المتكاملة إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.



وأوضح الدكتور راجي، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة.



وناشد مدير مديرية الصحة، المواطنين بضورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد وعدم التزاحم، موضحًا أنه ستقدم القافلة العلاج بالمجان لجميع المواطنين.