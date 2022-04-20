شاهد على الجريمة.. الهزار قلب جد.. سيدة تقتل زوجها بعد وصلة رقص

كتب سليم على

كشف وليد عبد الوهاب المحامى، تفاصيل واقعة مثيرة حيث قامت زوجة بقتل زوجها بعد وصلة رقص وهزار داخل منزل الزوجة تطور إلى مشاجرة بين الطرفين، قامت على إثراها الزوجة بحمل سكين وخلال محاولة الزوج سحب السكين من يدها، إصابته بطعنة نافذة في القلب، تم نقله على إثراها المستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وينشر "اليوم السابع" سلسلة حلقات "شاهد على الجريمة" طوال شهر رمضان، حيث ترصد شهادات الضباط والمحامين والمعاصرين للجرائم التي شغلت الرأي العام، والتي كان من الصعوبة كشفها، إلا أن دهاء رجال المباحث والكفاءات الأمنية ساهمت بشكل كبير في كشف غموض هذه الجرائم القديمة، التي وقعت على مدار السنوات الماضية.

ونهدف من نشر هذه الجرائم، للتأكيد على أنه لا توجد جريمة كاملة، وأن المجرمين حتماً يقعون في قبضة الأمن مهما طال الوقت، وللوقف على الظروف التي صنعت من أشخاص عاديين مجرمين، ولتنجب الأخطاء وتفاديها، حتى لا يقع أحد فيها ويجد نفسه خلف الأسوار مثلهم.