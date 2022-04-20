اليوم السابع
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سفير مصر بالخرطوم يبحث مسار العلاقات الاقتصادية مع عضو مجلس السيادة الانتقالى

الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:03 م
سفير مصر بالخرطوم يبحث مسار العلاقات الاقتصادية مع عضو مجلس السيادة الانتقالى جانب من اللقاء
كتب: أحمد جمعة

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التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، اليوم الأربعاء، عضو مجلس السيادة الانتقالي "أبو القاسم برطم"، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل علاقات وأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مع التركيز على سبل الدفع قدماً بملف العلاقات التجارية والاقتصادية، وتحديداً فيما يتعلق بعقد الجولة المقبلة من اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة واستكمال عدد من المشروعات التنموية ذات الطابع الاستراتيجي، بما يعزز من المصالح المشتركة بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيّ وادي النيل.

 

من جانبه، ثمن المسئول السوداني أوجه الدعم المصري إلى السودان في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وأشاد بمسار علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة الماضية، مؤكداً اعتزامه مواصلة العمل على تطويرها وتذليل ما يواجهها من تحديات.

 

 

 


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