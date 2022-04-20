سفير مصر بالخرطوم يبحث مسار العلاقات الاقتصادية مع عضو مجلس السيادة الانتقالى

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان، اليوم الأربعاء، عضو مجلس السيادة الانتقالي "أبو القاسم برطم"، حيث تطرق اللقاء إلى مجمل علاقات وأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، مع التركيز على سبل الدفع قدماً بملف العلاقات التجارية والاقتصادية، وتحديداً فيما يتعلق بعقد الجولة المقبلة من اللجنة التجارية المشتركة في القاهرة واستكمال عدد من المشروعات التنموية ذات الطابع الاستراتيجي، بما يعزز من المصالح المشتركة بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيّ وادي النيل.