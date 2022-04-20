وقال السفير - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك مركزين للاقتراع بالقاهرة وثالث بالإسكندرية حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الناخبين.

وأضاف سفير فرنسا بالقاهرة أن عدد الفرنسيين المقيمين المسجلين بمصر يقدر بـ 5600 مواطن، غير أن هناك عددا أكبر من الفرنسيين يتواجدون بمصر وهناك أيضا عدد ممن يقضون 6 أشهر بمصر كل عام.