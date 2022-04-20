اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-4-2022 بالبنوك المصرية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:54 ص
سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-4-2022 بالبنوك المصرية يورو
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر سعر اليورو اليوم الأربعاء 20-4-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.86 جنيه للشراء، و20.03 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.85 جنيه للشراء، و20.02 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.85 جنيه للشراء، و19.95 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.85 جنيه للشراء.
 
19.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.86 جنيه للشراء.
 
20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.86 جنيه للشراء.
 
20.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.85 جنيه للشراء.
 
20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.84 جنيه للشراء.
  
20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

19.87 جنيه للشراء.
 
20.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.88 جنيها للشراء.
 
20.02 جنيه للبيع.

اسعار اليورو

اليورو

سعر اليورو

اليورو الاوروبي

اليورو اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة