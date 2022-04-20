وجاء فى بيان لوزارة الخارجية الروسية، نشر على موقعها الإلكترونى: "ندين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت يوم 19 أبريل بالقرب من المؤسسات التعليمية في منطقة دشت برشي الشيعية، في العاصمة الأفغانية، والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الأشخاص. ونعرب عن تعازينا لأسر وأقرباء الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".



وأضافت: "من الواضح أن الهجوم كان يهدف إلى إثارة الكراهية بين القوميات والأديان، وتقويض خطوات إقامة حياة سلمية وآمنة للسكان. وحقيقة أن الشيعة - الهزارة كانوا ضحايا لهجوم يشير بشكل غير مباشر إلى تورط تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا) فيه. يجب أن يلقى مرتكبو هذه الجريمة، العقاب الذي يستحقونه".

وكشفت مصادر إعلامية أن حصيلة قتلى التفجيرات غربي كابول تجاوزت 20 شخصاً.



واستهدف تفجيرا أحد المدارس الثانوية أسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أشارت السلطات فيما بعد إلى أن 3 انفجارات استهدفت المدرسة.