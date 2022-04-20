اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا تحث أمريكا على التخلى عن سياستى الحصار والعقوبات "العبثية" بالشئون الخارجية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 08:36 ص
روسيا تحث أمريكا على التخلى عن سياستى الحصار والعقوبات "العبثية" بالشئون الخارجية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

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حثت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة، واشنطن على التخلي عن سياسة الحصار وفرض العقوبات في سياستها الخارجية.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن تعليق السفارة جاء في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء بالتزامن مع الإعلان عن جولة جديدة من الحوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة وكوبا حول الهجرة في 21 أبريل.

وأكدت السفارة الروسية، في بيانها، أن "الحوار دائما أفضل من غيابه .. حان الوقت للولايات المتحدة للتخلي عن سياسة الحصار والعقوبات العبثية في الشؤون الخارجية".


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