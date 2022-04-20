روسيا: المفاوضات مع كييف مستمرة والجانب الأوكراني يحاول إعاقتها

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أكدت روسيا أن مفاوضاتها مع أوكرانيا مستمرة من أجل وضع حد للنزاع بين الطرفين، وحملت كييف المسؤولية عن إعاقة عملية التفاوض.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في مؤتمر صحفي اليوم/الأربعاء/ نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن "المفاوضات الروسية الأوكرانية تتواصل بخصوص تسوية الوضع في أوكرانيا وضمان وضعها كدولة حيادية غير نووية خارج تكتلات عسكرية، وتشمل أجندتها مسائل نزع السلاح واستئصال النازية واستئناف الوضع القانوني للغة الروسية والاعتراف بالوقائع الحالية على الأرض، ومنها تبعية شبه جزيرة القرم لروسيا واستقلالية دونيتسك ولوجانسك".

واتهمت زاخاروفا، المفاوضين الأوكرانيين بمحاولة إطالة أمد العملية التفاوضية من خلال رفض اتخاذ مواقف بناءة إزاء المسائل ذات الأولوية ورفض الرد سريعا في بعض الأحوال على المواد والمقترحات المطروحة من الجانب الروسي.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أنه إذا كان نظام كييف ملتزما برغبته في التفاوض التي عبر عنها علنا، فيتعين عليه الشروع في البحث عن اتفاقات واقعية.