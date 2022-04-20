رئيس وزراء سريلانكا يدعو لإجراء تحقيق بشأن العنف في مدينة رامبوكانا

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دعا رئيس الوزراء السريلانكي ماهيندا راجاباكسا، اليوم الأربعاء، إلى إجراء تحقيق صارم ونزيه بشأن أحداث العنف التى وقعت بين المتظاهرين والشرطة فى مدينة رامبوكانا أمس وأسفرت عن مصرع أحد الأشخاص وإصابة 24 آخرين.



وقال رئيس وزراء سريلانكا، في تدوينة له على "تويتر"،"إنه يشعر بحزن شديد بسبب أعمال العنف التي شهدتها مدينة رامبوكانا، وحث المتظاهرين على ممارسة حقهم المدنى بطريقة تتسم بالاحترام والشرف، وإنه واثق من أنه سيتم إجراء تحقيق نزيه بشأن هذه الأحداث".



يذكر أن الشرطة السريلانكية قد فرضت حظر التجول في المدينة عقب الاضطرابات والاشتباكات التي وقعت بها بين المتظاهرين والشرطة أثناء احتجاجات المتظاهرين على زيادة أسعار الوقود