رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تطوير الممشى السياحى وخطط تجميل المدينة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر الجديد، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير الممشى السياحي، بهدف الوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير والموقف التنفيذى لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين والمواطنين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها داخل نطاق المحافظة وتنفيذاً للخطة الموضوعة للارتقاء بالمظهر الجمالي بكافة أنحاء مدينة الأقصر.

وشملت الجولة تفقد أعمال التطوير بالممشى ابتداءً من بنك الإسكندرية وحتى مبني قاعة المؤتمرات الدولية للوقوف على معدلات التنفيذ وفقاً للجدول الزمني المحدد وإزالة أي معوقات قد تعوق أعمال التنفيذ، كما تم تفقد موقع الحملة الميكانيكية للمدينة ومعدات وسيارات النظافة بموقف الزناقطة للوقوف على حالتها الفنية، وتفقد موقف الأقاليم وسوق الخضار بشرق السكة الحديد لمتابعة توافر احتياجات المواطنين من الخضراوات والفاكهة.

كما قام رئيس مدينة الأقصر، بجولة ميدانية، برفقة رؤساء ونواب أحياء جنوب ووسط وشمال مدينة الأقصر، لتفقد بعض المواقع المقترح تحديدها كساحات لانتظار المركبات في شوارع المدينة والخاضعة لولاية المحافظة لمنع تكدس السيارات والحد من الفوضى ومنع إستغلال المواطنين والقضاء على ظاهرة السايس العشوائي.

وأشار اللواء دكتور علي الشرابي، إلى أنه جارِ دراسة المقترح لتحديد الضوابط والإشتراطات للقائمين على تنظيم إنتظار المركبات (السايس)، مع ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية لمزاولة هذا النشاط، ويتم أيضاً تحديد مقابل الإنتظار وفقاً لطبيعة الموقع الجغرافي، حيث تتمثل أهمية تنفيذ ذلك القانون لأنه ينظم إنتظار المركبات وأحكام الرقابة عليها وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منظبط.

كما تفقد رئيس مدينة الأقصر، منطقة حي المطار، برفقة شعبان طايع رئيس الحي، لمتابعة سير أعمال حملات النظافة، مشددا على ضرورة تنظيم حملات النظافة والمتابعة المستمرة للحالة العامة بالشوارع، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.



رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تطوير الممشى السياحى



رئيس مدينة الأقصر يتابع أعمال تطوير الممشى السياحى