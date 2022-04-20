اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس المجلس الأوروبي يزور أوكرانيا.. ويؤكد: التاريخ لن ينسى جرائم الحرب

الأربعاء، 20 أبريل 2022 04:50 م
رئيس المجلس الأوروبي يزور أوكرانيا.. ويؤكد: التاريخ لن ينسى جرائم الحرب رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل
أ ش أ

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قام رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، اليوم الأربعاء، بزيارة لبلدة بوروديانكا في منطقة كييف كجزء من زيارته إلى أوكرانيا، ورافقته نائبة رئيس الوزراء الأوكراني للشئون الأوروبية أولها ستيفانيشينا.


وقال ميشيل - في تصريحات - نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - إن بلدة بوروديانكا "مثل بوتشا والعديد من البلدات الأخرى في أوكرانيا، لن ينسى التاريخ جرائم الحرب التي ارتكبت فيها.. لا يمكن أن يحل السلام دون تحقيق العدالة".


يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض بالفعل 5 حزم متتالية من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا ومسئوليها، كما تستعد لفرض الحزمة السادسة والتي قد تغطي صادرات الطاقة الروسية .


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