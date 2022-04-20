 

وأضاف رئيس المجلس الأوروبى هذه التغريدة وهو ينشر صورة من محطة السكك الحديدية بالعاصمة، حيث التقى سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ماتي ماسيكاس.