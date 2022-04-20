كتب محمد عبد العظيم

قال رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل، إن التاريخ لن يتسامح مع جرائم الحرب المرتكبة فى أوكرانيا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان رئيس المجلس الأوروبى قد وصل إلى عاصمة أوكرانيا "كييف"، وكتب ميشيل فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى: فى كييف اليوم، فى قلب أوروبا الحرة والديمقراطية.

وأضاف رئيس المجلس الأوروبى هذه التغريدة وهو ينشر صورة من محطة السكك الحديدية بالعاصمة، حيث التقى سفير الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا ماتي ماسيكاس.

وكان المجلس الأوروبى، اعتمد قانونًا تشريعيًا يوفر 3.5 مليار يورو إضافية فى الإجمالي على مدار العام الجاري لدعم الدول الأعضاء التى تستقبل اللاجئين الأوكرانيين الفارين من أعمال القتال فى بلدهم.

وجاء في بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمي، أن القانون يُدخل تغييرات جديدة لزيادة التمويل المسبق في إطار مساعدة التعافي من أجل التماسك والأقاليم الأوروبية (REACT-EU)، وهو أحد أكبر برامج التعافي الأوروبية بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتعزيز صناديق سياسة التماسك وصندوق المعونة الأوروبية إلى أقصى حد.

وأضاف البيان: على وجه التحديد، سيزداد التمويل المسبق الذي سيتم دفعه من REACT-EU في عام 2022 من 11% إلى 15% لجميع الدول الأعضاء، ومن 11% إلى 45% لدول الاتحاد الأوروبي التي تستقبل عددًا أكبر من الوافدين الأوكرانيين بما يتجاوز 1% من سكانها في نهاية الشهر الأول بعد الهجوم الروسي.