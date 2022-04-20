اليوم السابع
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رئيس الدوما الروسى: العقوبات على بلادنا غير قانونية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:03 ص
رئيس الدوما الروسى: العقوبات على بلادنا غير قانونية رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين
أ.ش.أ

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قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، "إن العقوبات المفروضة على روسيا غير قانونية"، مشيرا إلى أنه سيتعين على الدول الأوروبية تعويض بلاده على أي حال عن هذه العقوبات. 
 
وأضاف فولودين في قناته على "تليجرام" اليوم الأربعاء، أن "عددًا من الدول الأوروبية تدرس شراء الغاز الروسي مقابل الروبل"، مؤكدا أن العقوبات ضد بلاده غير قانونية وأن الدول الأوروبية ستضطر التعويض عن ذلك على أي حال. 
 
يُذكر أن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمون بون، أعلن أمس الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيعززان العقوبات ضد روسيا في الأيام المقبلة.. كما أعلنت واشنطن أنها قد تعلن عن عقوبات جديدة ضد روسيا هذا الأسبوع على خلفية عمليتها العسكرية الجارية في أوكرانيا.
 
وجاء الإعلان الأمريكي عن العقوبات الجديدة ضد روسيا بعد ساعات من الإعلان عن إرسال واشنطن المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.. وأفادت متحدثة البيت الأبيض، جين ساكي، بأنه قد تكون هنالك عقوبات جديدة على روسيا الأسبوع القادم.

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