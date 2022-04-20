ديوان عام محافظة قنا يستقبل 73 مواطنا للاستماع إلى شكواهم

قنا - صابر سعيد

واصلت قيادات محافظة قنا، ممثلة فى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها ، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى.

وقال محافظ قنا، إنه تم استقبال اليوم 73 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وتم الاستماع إلى شكواهم، التى تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة، مشيرًا إلى أنه تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التى تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التى تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن .

وأضاف الداودى، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.