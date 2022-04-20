وقال بوليانسكي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن " الجيش الأوكراني يستخدم الذخائر العنقودية في قصف البنية التحتية السكنية ، لقد استهدفوا بالذخائر العنقودية بلدة جالف تفتيش في ضواحي مدينة بلجراد الروسية، والتي لا توجد فيها منشآت عسكرية، وتم تسجيل أدلة على ذلك ، مُديناً هذه الجريمة وخرق المتطرفين لقواعد القانون الدولي الإنساني أمر لانراه من الغربيين لسبب ما".