أكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى أن الجيش الأوكرانى يستخدم الذخائر العنقودية المحظورة في قصف البنية التحتية السكنية، مضيفا أن الغرب يتغاضى عن ذلك .
وقال بوليانسكي، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، إن " الجيش الأوكراني يستخدم الذخائر العنقودية في قصف البنية التحتية السكنية ، لقد استهدفوا بالذخائر العنقودية بلدة جالف تفتيش في ضواحي مدينة بلجراد الروسية، والتي لا توجد فيها منشآت عسكرية، وتم تسجيل أدلة على ذلك ، مُديناً هذه الجريمة وخرق المتطرفين لقواعد القانون الدولي الإنساني أمر لانراه من الغربيين لسبب ما".
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