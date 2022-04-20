حى الدقى يفتش على رخص المحال ويرفع 143 إشغال طريق

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الدقى حملة برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، للتفتيش علي رخص المحلات في شارع إيران وشارع المساحة وشارع عكاشة وشارع محي الدين أبو العز، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ورصدت الحملة 4 درجات نارية بمخالفة انتظار أعلى الرصيف وإيقاف نشاط سنتر تعليمي بدون ترخيص في شارع الموسيقار علي إسماعيل، ورفع كافة الإشغالات في خط سير الحملة، وإيداع المضبوطات في مخازن الحى.

كما تم رفع 143 إشغال طريق، وتحرير 8 محاضر اشغال للطريق العام، و4 سيارات انتظار أعلى الرصيف وضبط عدد 2 سيارة تحمل مخلفات بدون تصريح لنقل مخلفات الحاويات وتم إيداع المضبوطات في مخازن الحي.