حملات متنوعة بطهطا والمراغة والمنشأة وساقلتة وحى شرق بسوهاج.. تعرف عليها

سوهاج محمود مقبول

نفذت الوحدات المحلية بطهطا وساقلتة والمراغة والمنشأة وحى شرق سوهاج، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لرؤساء الوحدات المحلية عقب قراره بحركة التنقلات الأخيرة، حملات النظافة ورفع الاشغالات والإنارة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، قام رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بنشاط مكثف استمر حتى الساعات الأولى من الصباح، في أول يوم عمل بعد حركة التنقلات الأخيرة.

تصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا برئاسة عامر عوض لمخالفات البناء، وتم إيقاف بناء مخالف، وفك شدة خشبية، والتحفظ على مواد البناء وحديد التسليح في حملة إزالات الساعة الثانية صباحا بالمدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة قاد ممدوح عباس رئيس المركز حملة نظافة بشوارع "المطافي، وبور سعيد، والسنترل، والسلخانة"، كما جرى القيام بحملة نظافة مسائية بالشوارع الرئيسية بالمدينة وتمهيد وتسوية الطرق، كذلك رفع أعمال التدبيش من على الطريق السريع أسيوط سوهاج .

ونفذ حي شرق سوهاج برئاسة هلال زكي حملة لرفع الإشغالات وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية، أسفرت عن إنارة شوارع "نجيب محفوظ، وموسى بن نصير، وشارع خلف الأدوية، وأمام مديرية الصحة، بالإضافة إلى إنارة الشوارع المتفرعة خلف مستشفى مصر بمدينة ناصر، كما جرت إنارة شوارع "سعد بن ربيع، ونصر الدين طوبار، وشارع النبوي المهندس".

فيما أجرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة برئاسة شريف حسين حملة إزالات فورية، أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد بالبناء بمجلس قروي "بناويط".

وقادت فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة حملة نظافة وتمهيد للشوارع والميادين بدأت في الساعة الخامسة فجرا، وتم تسوية الشوارع بالجليدر ورفع التراكمات بقلابات الوحدة، ورفع الإشغالات من الميادين العامة بالمدينة.



حملات إزالة بالمراغة





حملات النظافة بالمنشاة



حملات نظافة في ساقلتة