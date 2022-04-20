اليوم السابع
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"حسن العطار" 20 سنة فى العطارة بالمنيا هيعرفك أسهل طريقة لتجميل الشعر

الأربعاء، 20 أبريل 2022 05:00 ص
"حسن العطار" 20 سنة فى العطارة بالمنيا هيعرفك أسهل طريقة لتجميل الشعر حسن العطار
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، مع أحد الشباب الذين يعملون فى العطارة منذ سنوات طوال وقد ورثها عن والده وجده، حتى أصبح يعلم أسرارا كثيرة عن جميع أنواع العطارة من زيوت وأعشاب وتركيبات عشبية للزينة، ومنها للشعر وجمال البشرة.



قال حسن عادل الشهير بالعطار، خريج جامعة الأزهر: ورثة المهنة عن والدى وأعمل بها منذ 20 عاما منذ أن كنت طفلا صغيرا حتى أصبحت اكتشف أسرار تلك النباتات ومدى قدرتها على أن تكون مفيدة فى كثير من الأحيان.

وأضاف حسن العطار، أن العطارة لها أسرار كثيرة، ومن أهم الأشياء الزيوت وهى أنواع كثيرة، وبالطبع أهمها زيت الزيتون وزيت الثوم وزيت السمسم وغيرها من الزيوت الهامة التى تدخل فى عمل تركيبات طبيعية تخدم الشعر والوجه، وكذلك أيضا تعالج بعض من الألم فى جسم الإنسان.

وأضاف حسن، أن زيت الزيتون من أهم الزيوت على الإطلاق، وعندما يدخل فى خلطة مع زيوت أخرى يحقق نتائج كبيرة، مضيفا أن أكثر الطلب على الزيوت وخاصة من قبل الفتيات لتجميل شعرهن وبشرتهن، لذا هن الأكثر فى السؤال والحصول على المنتجات.


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