جنايات كفر الشيخ تحيل أوراق قاتل الطفلة "سجدة" إلى المفتى.. فيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء 20 إبريل 2022، بإحالة أوراق المتهم بقتل الطفلة "سجدة السيد أشرف" 4 سنوات، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعى في إعدامه.

وكان صرح مدير نيابة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف المستشار أشرف ربيع، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ، بدفن جثمان الطفلة "سجدة السيد أشرف" 4 سنوات، من المنصورة بمحافظة الدقهلية، والتى قتلت بقرية «الثمانين» التابعة لمركز الحامول بكفر الشيخ، وعثر على جثمانها أسفل بير سلم داخل جوال، بعد 24 ساعة من اختفائها.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باختفاء الطفلة سجدة السيد أشرف، 4 سنوات، من قرية الثمانين التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

وبعد عمليات البحث والتحرى تم العثور على الطفلة مقتولة وملقاة أسفل بير سلم منزل جيران جدها، وانتقلت قوات الشرطة إلى هناك، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، كما تم استدعاء الجيران والأهل لسؤالهم بعدما عُثر على جثمان الطفلة موضوعا في "شوال تحت بير سلم المنزل المقابل لمنزل جدها".

وأفادت التحريات الأولية بأن والدة الطفلة متزوجة فى مكان غير قرية الثمانين، وأنها كانت فى زيارة لأهلها منذ أيام ومعها طفلتها، حيث اختفت الطفلة، وحرر ذويها محضرا بمركز شرطة الحامول، إلى أن عثر عليها الأهالى مقتولة وموضعه فى جوال تحت بير سلم أحد الجيران.

وكانت الطفلة سجدة السيد أشرف، المقيمة بالمنصورة، توجهت مع والدتها لزيارة جدها من أمها، وكانت تلهو، لكنها اختفت قبل 24 ساعة، من العثور على جثتها فى اليوم الثانى من اختفائها، وتبين سرقة قرطها الذهبي، وتم استدعاء أهل الطفلة والجيران والمشتبه فيهم للإدلاء بأقوالهم.