جنايات المحلة تستمع لأقوال جيران المتهم بقتل والدته فى نهار رمضان

الغربية مصطفى عادل

استكملت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، جلسات محاكمة محاسب والمتهم بقتل والدته بسكين في نهار رمضان بعدما أصابها بجرح بالرقبة وظلت غارقة فى دمائها لفترة طويلة حتي فارقت الحياة.

كانت المحكمة قد عقدت اليوم بحضور المتهم وشقيقته وزوجها والجيران، وطلب دفاع المتهم من هيئة المحكمة بمناقشة عدد من الشهود من بينهم صاحب محل مستأجر بمنزل المجني عليها، وجارتها وزوج شقيقة المتهم، وناقشت هيئة المحكمة الشهود في القضية، حيث قال الجيران وزوج شقيقته إنه يتمتع بأخلاق حميده ويحب والدته ويعشقها ويعيش معها منذ 6 شهور لمروره بأزمة نفسية بسبب خلافات زوجية.

وأضاف الشهود أن المتهم سبق وأن حاول الانتحار أثناء اقامته في منزل والدته، ونجحت والدته في منعه من الانتحار، مؤكدين انهم ذهبوا به لطبيبة نفسية ووصفت له علاج نفسي، وانه في حالة عدم تماثله الشفاء ينصح بإدخاله مستشفى نظرا لأنه سيحاول الانتحار مرة أخرى وبطريقة ابشع.

وشكك زوج شقيقة المتهم في تقرير الطب النفسي بشأن الحالة الصحية للمتهم، واستمعت المحكمة لمرافعات الدفاع ورفعت الجلسة للمداولة.