جنايات القاهرة تقضى بالمشدد 5 سنوات للمتهمين ببيع طفلتهما بالاشتراك مع طبيب

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة ربة منزل، وعامل بمحل، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة بيع طفلتهما، كما عاقبت المتهمين عاملة، وطبيب نساء وتوليد، وموظف بمستشفى بالحبس سنة مع الإيقاف.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «سهير.ع»، 52 سنة، ربة منزل، «فارس.ف»، 60 سنة، عامل بمحل خضروات، بالاتجار فى البشر بأن تعاملا فى شخص طبيعى الطفلة جومانة وكان ذلك بتسليمها وعرضها للبيع على «زينب.م» مستغلين ضعفها وصغر سنها نظير الحصول على مبالغ مالية من جراء أفعالهما.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بالاشتراك مع «شيماء.ن»، 35 سنة، عاملة، «أحمد.ص»، 81 سنة، طبيب نساء وتوليد، «طارق.أ»، 31 سنة، موظف بمستشفى الطبيب سالف الذكر بطريقى الإتفاق والمساعدة فى تزوير محرر عرفى هو «اخطار ميلاد الطفلة جومانة» بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وهى إثبات كون الطفلة ابنة المتهمين الأولى والثانى بأن احتجا به أمام موظفى مكتب صحة المنيل لإثبات نسب الطفلة لهما.

وأكدت التحقيقات اشتراك المتهمين بطريقى الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية وهو كاتب صحة بمكتب صحة المنتيل فى تزوير محرر رسمى هو شهادة قيد ميلاد الطفلة سالفة الذكر وكان ذلك بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك حال تحريره من المختص بوظيفته بأن مثل المتهم المتهم الثانى أمام الموظف محتجًا بصحة نسب الطفلة له وللمتهمة الأولى وقدم له المستندات المزورة محل الاتهام السابق فأجاب الموظف طلبه وأنشأ المحرر وعزو الطفلة جومانة إلى غير والديها الحقيقيين بأن ارتكبوا جرائمهم محل الاتهامين السابقين.

وأوضحت التحقيقات قيام الطبيب وموظف المستشفى التى يملكها الطبيب المتهمين بارتكاب تزوير فى محرر عرفى وهو إخطار ميلاد الطفلة جومانة بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وهى إثبات حدوث واقعة ميلاد الطفلة سالفة الذكر بالمستشفى محل عملهما.