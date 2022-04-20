جزر سليمان تتحول إلى ساحة للتنافس بين بكين وواشنطن.. تعرف على التفاصيل

إعداد شيماء بهجت

جزر سليمان أثارت اللغط، بعد إعلان الصين، توقيع اتفاقا أمنيا واسعا مع سلطاتها، حيث ثارت انتقادات الغرب وخصوصا أمريكا وأستراليا، حيث تخشى حكومات الغرب، من أنه قد يوفر للجيش الصينى موطئ قدم فى جنوب المحيط الهادئ.

وحذرت الولايات المتحدة من أن هذا الاتفاق بين الصين وجزر سليمان قد يشكل "سابقة مقلقة" لمنطقة المحيط الهادئ، فيما أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، أن إبرام جزر سليمان اتفاقا أمنياً مثيراً للجدل مع الصين لن يعني انتهاء التعاون الدفاعي بين بلادها.

ومن هنا نستعرض بعض المعلومات عن جزر سليمان التى أصبحت فى الفترة الأخيرة ساحة للتنافس بين واشنطن وبكين.

تشكل جزر سليمان وهى أرخبيل فى جنوب المحيط الهادى، بالإضافة إلى جزر فيجي وفانواتا وبابا غينيا الجديدة، مناطق استراتيجية مهمة في المحيطين الهادئ والهندى، حيث تتسابق عليها كل من أمريكا والصين للتوسع والتمدد فيها.

وتتألف دولة جزر سليمان من أكثر من 990 جزيرة، مجموع مساحتها 28450 كم2، عاصمتها هونيارا، واللغة الرسمية فيها هي اللغة الإنجليزية، ترأسها الملكة إليزابيث الثانية بصفتها ملكة جزر سليمان، ويمثلها ديفيد فوناغي كحاكمٍ عام. أما رئيس الحكومة فهو مناسيه سوغاڤاري .

1ـ كان بيدرو سارمينتو دي غامبوا أول أوروبي اكتشف الجزر في 1568، وساد الاعتقاد بأنها هي جزر سليمان الأسطورية الغنية بالذهب وفي أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر حاول الإسبان الإستيطان بها ولكنهم فشلوا.

2ـ بدأ المبشرون بزيارة جزر سليمان في وسط القرن 19.

3ـ فى 1886 أعلنت المملكة المتحدة محمية فى جنوب جزر سليمان.

4ـ فى سنة 1899 وضعت الأجزاء الشمالية تحت السيطرة الألمانية، وأضيفت الجزر الشمالية إلى المحمية في إطار اتفاق ألماني بريطاني بموجبه تنازلت ألمانيا عن الأجزاء التي تحتلها في جزر سليمان في مقابل اعتراف بريطانيا بادعاءات ألمانيا في تملك ساموا الغربية.

5ـ في 1900 تكونت محمية جزر سليمان ووضعت تحت ولاية اللجنة العليا لغرب المحيط الهادئ ومقرها فيجي، واستقر المبشرون في جزر سليمان، وقاموا بتحويل أغلب السكان إلى المسيحية.

6ـ في القرن العشرين، بدأت عدة شركات بريطانية وأسترالية بزراعة جوز الهند بشكل واسع النطاق. رغم ذلك النمو الاقتصادي كان بطيئاً، وقد استفاد سكان الجزيرة بشكل ضئيل.

7ـ في 1920 وضعت جزر سليمان تحت الانتداب الأسترالي. مع انتشار الحرب العالمية الثانية، قامت اليابان باحتلال البلاد، وأكثر المزارعين والتجار أخلوا إلى أستراليا، وأغلب الزراعة توقفت.

8ـ بعض من المعارك الأكثر حدة في الحرب العالمية الثانية حدثت في جزر سليمان، أهمها عمليات قوات التحالف ضد قوات الإمبراطورية اليابانية التي قامت في 14 أغسطس 1942 بالقصف البحري الآني والهبوط البرمائي على جزر فلوريدا في تولاغي والشاطئ الأحمر على جوادالكانال. معركة جوادالكانال كانت إحدى المعارك الأكثر أهمية المقامة في المحيط الهادي.

9ـ في عام 1945. انتقل مقر اللجنة العليا لغرب المحيط الهادئ إلى عاصمة جزر سليمان هونيارا. وفي سنة 1960 أنشئ بمقتضى الدستور مجلس تشريعى وآخر تنفيذي.

10ـ في سنة 1974 حصلت البلاد على قدر كبير من الاستقلال والحكم الذاتي.

11ـ في 7 يوليو 1978 حصلت البلاد على استقلالها من بريطانيا.

12ـ وعد رئيس الوزراء بتطبيق اللامركزية في حكم البلاد.

13ـ وفي سنة 1988 انضمت جزر سليمان إلى دولتي فانوتو بابوا غينيا الجديدة لتكون مجموعة رأس الحربة للحفاظ على التقاليد الميلانيزية.

14ـ تكونت حكومة وحدة وطنية في سنة 1990.

15ـ بسبب العنف الطائفي والاحتقانات الإثنية والفساد لا تتمتع البلاد بالأمان وتنتشر فيها الجرائم مما دفع برئيس الوزراء السير الآن كيماكيزا في سنة 2003 إلى طلب المساعدة من أستراليا التي قادت تحالف دولي من أجل إعادة الأمن إلى البلاد وإعادة بناء المؤسسات الحكومية.