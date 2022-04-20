جدول امتحانات الثانوية العامة 2022.. التفاصيل الكاملة

كتب محمود طه حسين

أعلنت ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن الامتحانات فى المواد الأساسية تبدأ 26 يونيو بدلا من 11 يونيو 2022 لتنتهى يوم 21 يوليو.

وأعلنت الوزارة جدول وضوابط كيفية أداء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، للعام الدراسي 2021_2022 والتي ستعقد في شهر يونيو القادم بداية من يوم الاثنين 20/6/2022 حسب الجدول المرفق.

ويؤدى امتحانات الصفين الأول والثانى والثالث الثانوى العام قرابة 2 مليون طالب وطالبة، وتعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم، حيث طبقت وزارة التربية والتعليم التقييم الجديد فى الثانوى العام منذ 2018، وتم تخريج دفعة من طلاب الثانوية العامة العام الماضى تم تقييمها وفق امتحانات تقيس الفهم وتم عقد الاختبارات وقتها ورقيا وفق نظام البابل شيت، وتستهدف الوزارة هذا العام تقييم الطلاب فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام من خلال اختبارات تعقد فى المدارس وفق أسئلة تقيس نواتج التعلم.