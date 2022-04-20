اليوم السابع
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جامعة الفيوم تنظم مسابقة المزمار الذهبى فى تجويد القرآن الكريم

الأربعاء، 20 أبريل 2022 03:49 م
جامعة الفيوم تنظم مسابقة المزمار الذهبى فى تجويد القرآن الكريم إحدى المشاركات بمسابقة المزمار الذهبى
الفيوم - رباب الجالى

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نظمت إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى برعاية الشباب بجامعة الفيوم مسابقة "المزمار الذهبى فى تجويد القرآن الكريم" للطلاب والطالبات على مستوى كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

بحضور الدكتور وائل طوبار، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء لجنة التحكيم الدكتور السيد أحمد جمعة، المدرس بقسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، والدكتور إيهاب خالد سعد، المدرس المساعد بقسم البلاغة والنقد الأدبى بكلية دار العلوم، والطلاب المشاركين بالمسابقة، وذلك اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022 بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

أوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المسابقة إلى تنمية مهارات الطلاب فى قراءة وتجويد القرآن الكريم، وحثهم على الاعتناء بمواهبهم وتطويرها، وإضافة قراء متميزين إلى مدرسة قراءة القرآن المصرية العريقة.

وأضاف أن المسابقة تتضمن تحكم الطالب فى إمكانات الصوت ومساحته وطبقاته، والوقوف والابتداء؛ من حيث الصحة والحسن، وتجانس القراءة، وسلاسة التنقل بين المقامات، كما يسمح للطالب بالقراءة من المصحف الشريف.

كما أشار إلى أن فعاليات المسابقة تمتد على مدار ثلاثة أيام؛ حيث تجرى المقابلات يومى الأربعاء والخميس، فيما يتم اختيار القائمة النهائية للمتسابقين يوم الأحد المقبل، وتعلن نتائج المسابقة فى احتفالية كبرى يوم الثلاثاء المقبل بقاعة الاحتفالات الكبرى.

أحد المشاركات بمسابقة المزمار الذهبى
أحد المشاركات بمسابقة المزمار الذهبى

 

الحضور بمسابقة المزمار الذهبى
الحضور بمسابقة المزمار الذهبى

 

مسابقة المزمار الذهبى فى تجويد القرآن
مسابقة المزمار الذهبى فى تجويد القرآن

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