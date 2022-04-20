جامعة الإسكندرية تواجه ظاهرة الانتحال العلمى من خلال تنظيم ورش عمل

الإسكندرية - أسماء على بدر

أكد الدكتور أشرف الغندور خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد ، إن الجامعة بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة الانتحال العلمي ومنع حدوثه وذلك لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية في المجتمع العلمي في جامعة الإسكندرية،من خلال وضع القواعد والآليات اللازمة لمواجهتها، وتحديد العقوبات المناسبة لها، مشيرا أنه سوف يتم تنظيم سلسلة حملات توعية وورش عمل تشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا لتعريغهم بمخاطر الوقوع فيه.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية لتدريس الماجستير الإكلينيكي لتطبيقات الليزر في طب الأسنان وجامعة برشلونة (كلية الطب والعلوم الصحية) أسبانيا،وإتفاقية التعاون بين جامعة كونكتيت وجامعة الإسكندرية الأهلية، ومذكرة التفاهم بين معهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية وبين مدرسة كولو ادو بالولايات المتحدة الأمريكية، وإتفاقية التعاون بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وجامعة ستراسكلايد، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة جاكرتا ب أندونيسيا، وإتفاقية التعاون بين كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية وجامعة Paulista University (unip) & plus identity institute، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية تبليسي الطبية بجورجيا.