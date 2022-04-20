جامعة أسيوط تشهد حفل ختام الورشة الفنية لتنمية المواهب الفنية لطلاب ذوى الهمم

أسيوط – فريق المحافظات

شهدت جامعة أسيوط حفل ختام الورشة الفنية لتنمية المواهب الفنية لطلاب ذوى الهمم وورشة التنشيط السياحى "ندوات وزيارات " والذى نظمه قطاعى شئون التعليم والطلاب وخدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة وذلك تحت رعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، وبحضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الفنون الجميلة ، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد حلمى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور سامح البنا رئيس قسم الآثار بكلية الآداب ،والدكتورة رحاب أحمد زكى مستشار ذوى الإعاقة باللجنة العلية بالأنشطة الطلابية بالجامعة ولفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية الفنون الجميلة ومن مختلف كليات الجامعة ومسئولى التنشيط السياحى بالجامعة وبمشاركة الجمعية النسائية و الجمعية المصرية لذوى الإعاقة السمعية ومركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة.

وفى مستهل كلمته توجه الدكتور أحمد المنشاوى بالشكر والتقدير لكافة المشاركين فى فعاليات الحفل من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة والجهاز الإدارى بالكلية، والذى انعكس فى ظهوره فى تلك الصورة المشرفة، مؤكداَ على حرص إدارة الكلية على تنظيم العديد من الندوات وورش العمل فى مختلف المجالات الفنية بهدف التطوير المستمر لطلاب الجامعة و اكتساب المزيد من المهارات والقدرات سواء من الناحية التعليمية أو العملية مشيداً بما تحظى به الجامعة من كوادر بشرية متميزة قادرة على إعداد طلاب قادرين على المنافسة فى سوق العمل، مشيراً إلى التعاون المثمر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعمل بروح الفريق الواحد والمجهودات المبذولة من طلاب ذوى الهمم المشاركين فى فعاليات ورش العمل وقدرتهم على إخراج وعرض أفضل ما لديهم من مهارات ومواهب وحث فنى متميز.

وأكدت الدكتور مها غانم على دور الجامعة الخدمى والمجتمعى و تعزيز التعاون المشترك مع مختلف الهيئات و المؤسسات التعليمية و الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدنى، مشيده بفكرة الورشة الفنية لتنمية المواهب الفنية لطلاب ذوى الهمم والتى تعكس حرص إدارة الجامعة على الدمج الحقيقى لطلاب ذوى الهمم وانخراطهم فى الحياة المجتمعية وإبراز ما لديهم من مواهب وقدرات جمالية وفنية للتعظيم والاستفادة منها ، مؤكده على ضرورة زيادة الوعى السياحى لدى الطلاب والشباب وتعريفهم ما تملكه المحافظة و جمهورية مصر العربية من أماكن ومقومات سياحية.

وأشار الدكتور محمد عبد الحكيم إلى أن فعاليات الحفل تضمنت افتتاح الدكتور أحمد المنشاوى والدكتورة مها غانم بمرافقة ضيوف الحفل للمعرض الفنى لطلاب ذوى الهمم من كلية التربية النوعية والجمعية النسائية الجمعية المصرية لذوى الإعاقة السمعية ومركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة و الذى يضم العديد من الأعمال الفنية المختلفة ، مشيراَ إلى أن الورشة الفنية تضمنت تدريب كافة الطلاب من ذوى الهمم على مختلف التخصصات الفنية من التصوير والديكور والجرافيك وأعمال النحت والعمارة ، مؤكداَ على أن ورشة النشيط السياحى وما تضمنته من ندوات وزيارات لمختلف المعالم والأماكن الأثرية والسياحية كان لها أثر إيجابى لدى الطلاب وتوضيح الأهمية الاقتصادية والسياحية والتعريف بالأماكن السياحية والأثرية بالمحافظة وتاريخها الذى يمثل مختلف الحضارات.

كما استعرضت هبة حجازى مسئول التنشيط السياحى بالجامعة الندوات ورحلات التوعية السياحية والأثرية التى تم تنظيمها بهدف زيادة الوعى السياحى لدى الطلاب والشباب طبقاً لبروتوكول التعاون المبرم من جامعة أسيوط مع عدد من الهيئات والمؤسسات والمديريات بالمحافظة ، مشيره إلى أن هناك عدد من التوصيات والتى تضمنت إطلاق مبادرة شاهد وهى توثيق الأماكن الأثرية التى تم هدمها وعمل شاهد تاريخى بالصور التى تحفظ القيمة التاريخية وتنظيم زيارات تبادلية لكليات الفنون الجميلة ، تحديد يوم من كل أسبوع تحت مسمى لقاء الفنانين فضلاَ عن تنظيم ملتقى الفنون على ارتفاع سفح مقابر مير الأثرية.

وشهدت ختام فعاليات الحفل تكريم الطلاب المشاركين فى فعاليات الفنية لتنمية المواهب لدى ذوى الهمم وورشة التنشيط السياحى و كذلك رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من كلية الفنون الجميلة والآداب والتربية النوعية فضلاَ عن تكريم الجهاز الادارى بكلية الفنون الجميلة وممثلى رعاية الشباب ومسئولى التنشيط السياحى بالجامعة و بمشاركة الجمعية النسائية والجمعية المصرية لذوى الإعاقة السمعية و مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة ومجلس إتحاد كلية الفنون الجميلة.



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