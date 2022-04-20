وذكر بيان صادر اليوم عن الأربعاء، البنك المركزي التونسي أن اتفاق القرض تم توقيعه الأسبوع الماضي بالقاهرة، حيث يندرج هذا القرض، المبرم من قبل البنك المركزي التونسي لفائدة الجمهورية التونسية ونيابة عنها، في إطار دعم الموارد الخارجية والتي تضمن تماسك ميزانية الدولة لسنة 2022.

ومن المقرر أن يتم تسديد هذا القرض على مدى 7 سنوات منها سنتان إمهال وبنسبة فائدة تساوي 5.76% سنويا.