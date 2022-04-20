"تموين المنيا" تعلن توريد 132 طنا و636 كيلو قمح للصوامع

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، استلام 132 طنا و636 كيلو جراما من محصول القمح المحلي بصوامع الشيخ فضل والبهنسا ومطاحن مصر الوسطي وعدد من مواقع التخزين.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على ضرورة تفعيل دور اللجان المشكلة ومشاركة المزارعين في عملية توريد محصول القمح لموسم 2022 بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لتحقيق الأهداف المطلوبة من توريد محصول القمح.

وقال المحافظ، إنه تم فتح 44 موقعا تخزينيا بدائرة المحافظة لاستقبال الأقماح المحلية للعام 2022، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض.