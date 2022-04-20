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تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 × 10 معلومات

الأربعاء، 20 أبريل 2022 06:00 م
تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 × 10 معلومات طلاب الثانوية العامة -أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل عقد الاختبارات.

 

ـ تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو 2022.

ـ تنطلق امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم 26 يونيو وحتى 21 يوليو.

ـ تعقد الامتحانات ورقيا.

ـ الإجابة بنظام البابل شيت مع تعديل فى نظام البابل شيت عن العام الماضى.

ـ لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بالتابلت أو الكتاب.

ـ سوف يسمح له بدخول الامتحانات بورقة مفاهيم.

ـ يتم وضع الأسئلة من قبل المركز القومى للامتحانات.

ـ الأسئلة اختيار من متعدد ولا توجد أسئلة مقالية.

ـ التصحيح سيتم إلكترونى بالكامل.

ـ تعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم.


التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2022

الية عقد امتحانات الثانوية العامة 2022

اخبار مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

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