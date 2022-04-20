تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 × 10 معلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، نرصد فى التقرير التالى تفاصيل عقد الاختبارات.
ـ تبدأ امتحانات المواد غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو 2022.
ـ تنطلق امتحانات المواد المضافة للمجموع يوم 26 يونيو وحتى 21 يوليو.
ـ تعقد الامتحانات ورقيا.
ـ الإجابة بنظام البابل شيت مع تعديل فى نظام البابل شيت عن العام الماضى.
ـ لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بالتابلت أو الكتاب.
ـ سوف يسمح له بدخول الامتحانات بورقة مفاهيم.
ـ يتم وضع الأسئلة من قبل المركز القومى للامتحانات.
ـ الأسئلة اختيار من متعدد ولا توجد أسئلة مقالية.
ـ التصحيح سيتم إلكترونى بالكامل.
ـ تعتمد الاختبارات على الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس نواتج التعلم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة