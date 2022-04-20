تعليم القاهرة تطالب بتسكين طلاب المدارس غير المجهزة تكنولوجيا بأماكن جاهزة

كتب محمود طه حسين

أرسلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة خطابا إلى الإدارات التعليمية بشأن حصر المدارس الخاصة وعدد المدارس الثانوية الرسمية غير متصلة بالمنظومة التكنولوجيا والمدارس التى بها منظومة إلكترونية ولكنها فى صيانة شاملة.

وطالبت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة تسكين هذه المدارس على مدارس تعمل بها المنظومة بالفترة المسائية أثناء الامتحانات على أن تسكن الخدمات صباحا لو أمكن إذا كانت الأماكن تسمح بذلك وفى حالة عدم وجود أماكن تسكن الخدمات مع طلاب المدارس الخاصة فترة مسائية.

كما وجهت المديرية بعمل خطة تسكين المدارس الخاصة والمدارس التى لها منظومة والمدارس التى لها صيانة على مدارس أخرى، كما طالبت المديرية، بارسال الإحصاء الخاص بالمدارس الخاصة وعدد الطلاب وكذلك المدارس التي ليس بها المنظومة أو في الصيانة وإرسال خطة التسكين الي في المديرية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 19 ابريل الجاري.