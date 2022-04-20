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تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية

الأربعاء، 20 أبريل 2022 11:46 ص
تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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تباين سعر صرف الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 20-4-2022، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.99 جنيه للشراء، و60.48 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 58 جنيه للشراء، و60.50 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.62 جنيه للشراء، و60.54 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 60.20 جنيه للشراء، و60.57 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

60.20 جنيه للشراء.
 
60.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

57.99 جنيه للشراء.
 
60.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

58.02 جنيه للشراء.
 
60.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

58.13 جنيه للشراء.
 
60.57 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

56.62 جنيه للشراء.
 
60.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

58.54 جنيه للشراء.
 
60.53 جنيه للبيع.

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