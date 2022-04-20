تعرف على أهم 3 أسباب تجعلك تتناول التوت فى موسم الربيع

كتبت - ميرفت رشاد

خلال أشهر الصيف ، يُنصح بالحفاظ على رطوبة الجسم عن طريق شرب كمية كافية من الماء وتناول الفواكه والخضروات الموسمية حيث يمكن أن تؤدي الحرارة الشديدة إلى مجموعة من المشكلات مثل الجفاف والتعرق المفرط وواحدة من هذه الفاكهة الصيفية اللذيذة والموجودة بشكل شائع هي التوت، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

قالت خبيرة التغذية الهندية روجوتا ديويكار، إن هذه الفاكهة متوفرة بكثرة في كل مكان في دول العالم ومع ذلك ، لا يُعرف الكثير عن الفوائد العديدة للتوت التي تجعلها صحية للغاية ولا تقدر بثمن، موضحة أنها مليئة بالفيتامينات والمغذيات ، فإن التوت مصدر جيد لفيتامين K و C والبوتاسيوم. وأضافت، أنها تساعد في الهضم ، وتسيطر على مرض السكري ، وتعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول ، بل وتقي من تسوس الأسنان وأمراض اللثة، أنها تخدم العديد من الفوائد المتعلقة بالشعر والجلد أيضًا، مشيرة إلى ان التوت يساعد في تقليل تساقط الشعر وحب الشباب ، ويؤخر الشيخوخة ، كما أنه مفيد للبشرة الجافة والحساسة.

الفوائد الصحية المختلفة للتوت:

يحسن صحة العين:

في الوقت الحاضر ، نقضي وقتًا طويلاً أمام الشاشات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجهاد العين وجفافها وقالت إن التوت يحتوي على "كاروتين وزياكسانثين لصحة العين".

يبني مناعة:

وفقًا لأخصائية التغذية ، هذه أفضل جرعة فيتامين يمكنك تناولها لبناء المناعة، يساعدك على مقاومة الإصابة بالانفلونزا هذا الموسم.

يخفف من مشاكل الجهاز الهضمي:

يعاني الكثير من الناس من الانتفاخ المستمر إذا كنت من هؤلاء ، تناول التوت لأنه يحسن الهضم وله العديد من الخصائص المضادة للالتهابات.