تشريح جثتى زوجتين لمقاول قتلا على يديه فى كرداسة لخلافات بينهم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثتى ربتى منزل قتلا على يد زوجهما، بعدما أطلق عليهما النار بسبب خلافات بينهم. وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

وناظر فريق من النيابة العامة جثث الضحايا وتبين أن المتهم أطلق النار عليهما من سلاح ناري طبنجة، وأصاب زوجتيه بالرأس، وتم التحفظ على عينة من دماء المجني عليهما، ورفع الأدلة من موقع الحادث. أنهى مقاول حياة زوجتيه بإطلاق النار عليهما داخل مسكنهما في كرداسة، وفر هاربا، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل ربتى منزل داخل مسكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين من خلال المعاينة والتحريات أن مقاول أطلق النار على زوجتيه اللتان تقيمان معه بذات المسكن، وفر هاربا، واكتشتفت إحدى قريباته الجريمة وأبلغت رجال المباحث.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات وإعداد الأكمنة لضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.