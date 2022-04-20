تخصيص 5 أفدنة للمنفعة العامة لإقامة توسعات مستشفيات جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن صدور قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم (1347) لسنة 2022 بشأن الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر بهدف المنفعة العامة علي قطعة أرض بمسطح (5 افدنة) و(4 قراريط) و (10 أسهم) لصالح تنفيذ مشروع توسعة مستشفيات جامعة المنوفية.

وتوجه الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي دعمه وإصداره قرار المنفعة العامة لصالح مستشفيات جامعة المنوفية، والشكر للواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية علي دعم وحرصه علي الارتقاء بمستوى الخدمة الصحية داخل محافظة المنوفية و دعمه للمشروع.



ومن جانبه أعرب الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن سعادته البالغة بصدور قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية خمسة أفدنة بحري المستشفيات الجامعية.



وأشار إلى أن الحلم الذى انتظره أجيال كثيرة من أبناء كلية الطب ومستشفيات جامعة المنوفية بات حقيقة علي أرض الواقع بهدف المزيد من التحديث والتطوير للخدمة الطبية داخل محافظة المنوفية.



كما توجه الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالأصالة عن نفسه وعن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بخالص الشكر والتقدير لجميع الداعمين لمشروع توسعة مستشفيات جامعة المنوفية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة علي الدعم اللامحدود والسعي الحثيث في كل خطوات المشروع والشكر موصول للسادة نواب رئيس الجامعة و أمين عام الجامعة .



وأوضح الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية أن صدور قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية خمسة أفدنة بحري المستشفيات الجامعية لصالح مشروع توسعة مستشفيات جامعة المنوفية هو فرحة كبيرة ليس لمنسوبي جامعة المنوفية فحسب بل لجميع مواطنى محافظة المنوفية لما سيمثله المشروع من تقديم طفرة طبية و خدمات نوعية جديدة تقدم لأول مرة داخل نطاق محافظة المنوفية بالكوادر و الأطقم الطبية بمستشفيات جامعة المنوفية التى لديها القدرة علي تقديم المزيد من الخدمة الطبية المتميزة في ظل توفير الإمكانيات المتوقعة من هذه التوسعات.



وأضاف أن الهدف من هذا المشروع زيادة السعة الاستيعابية في عدد الأسرة وغرف العمليات وكذلك مجابهة الطلب المتزايد علي أسرة الرعاية المركزة و القضاء بشكل فعال علي قوائم الإنتظار للعديد من الخدمات الطبية، حيث من المتوقع زيادة الطاقة الاستيعابية لعدد الأسرة من 1000 سرير إلي 3750 سرير بالإضافة لتقديم خدمات نوعية جديدة مثل زراعة الكلي و الأعضاء، علاج أورام الأطفال، مراكز متخصصة لعلاج السموم و الإدمان و غيرها من الخدمات التي ستقدم لأول مرة داخل نطاق محافظة المنوفية.