تحريز 4 آلاف شيشة داخل مقاهى مخالفة فى حملات أمنية على مستوى الجمهورية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت الداخلية حملات رقابية استهدفت الأشخاص غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، ونجحت في ضبط 980 قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بمضبوطات بلغت 4406 شيشة، وغلق 3508 محال مخالفة لمواعيد الغلق.

كما نجحت فى ضبط 42898 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ42731 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 167 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.